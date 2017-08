Il Psg è scatenato: ora vuole anche Mbappé

7 agosto 2017

Non si è ancora spento il clamore per l'arrivo di Neymar, atteso al debutto domenica sera, che il Psg sarebbe pronto a un altro colpo. Non da 222 milioni di euro, ma poco ci manca. Sì, perché secondo As, i francesi avrebbero messo nel mirino anche Kylian Mbappé. Per il giovane attaccante transalpino, autentica rivelazione della scorsa Champions League, ma che pareva destinato al Real Madrid, il Monaco chiede 180 milioni.