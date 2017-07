Il Nizza tratta Sneijder: Wes ritrova Balotelli?

29 luglio 2017

SuperMario presto potrebbe abbracciare una vecchia conoscenza. Potrebbe ricomporsi infatti in Costa Azzurra la coppia Sneijder-Balotelli , già apprezzata e vista ai tempi dell'Inter di Mourinho. Secondo quanto riporta il portale olandese "vi.nl", l'agente di Wesley avrebbe già avuto alcuni contatti col Nizza e, dopo la rescissione con il Galatasaray, il trasferimento in Ligue 1 dell'olandese ormai sembra sempre più vicino.

Al momento siamo ancora alle prime trattative, ma l'idea Nizza sembra intrigare Wes, che in Ligue 1 potrebbe trovare un calcio adatto alle sue caratteristiche e alla sua classe dopo l'avventura in Turchia. Un primo abboccamento c'è stato e dall'Olanda filtra un certo ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. E il secondo round potrebbe andare già in scena martedì ad Amsterdam, in occasione del match dei francesi contro l'Ajax per il ritorno del terzo preliminare di Champions League. L'impressione è che gli elementi per chiudere la trattativa ci siano tutti.