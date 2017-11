Il Manchester United non molla Bale

18 novembre 2017

E' talmente tanto tempo che lo insegue che sembra impossibile che possano restare separati per sempre. José Mourinho ci riprova e non mollta di fronte a nessun rifiuto. Gareth Bale è una specie di ossessione. Gli piace, gli serve come il pane, e in Inghilterra, nel suo Manchester, potrebbe ritrovarsi per tornare il giocatore che era e non è più. Fatto sta che, scrive il Daily Mirror, la pista resta caldissima. Tanto attuale da dover essere vagliata con attenzione. Lo United, in altre parole, ci proverà ancora, con una mega-offerta che possa far dimenticare al Real i 100 milioni spesi per strappare, allora, il gallese al Tottenham. Altra vita, altri tempi, perché, nonostante un contratto che lo blinda ai merengues fino al 2022, in realtà Bale non è mai davvero esploso in Spagna. E, forse, non l'hanno nemmeno troppo amato.