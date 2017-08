Il Manchester City sogna Messi: incontro con gli agenti della Pulce

21 agosto 2017

Il Manchester City non ha abbandonato l'idea di portare Lionel Messi in Premier League. Nonostante le smentite dei due club, i media inglesi hanno intercettato nuovi dettagli e indiscrezioni sul possibile assalto dei Citizens alla Pulce, con lo sceicco Mansour pronto a pagare la clausola rescissoria da 300 milioni al Barcellona . L'entourage di Messi avrebbe incontrato in segreto i dirigenti del Manchester City per studiare una strategia.

Il Paris Saint Germain chiama con Neymar e rilancia per Mbappé, il Manchester City vorrebbe rispondere con Lionel Messi. Niente a che vedere con il fantacalcio, ma quasi. Dopo le smentite dei club coinvolti, ossia City e Barcellona, è il Daily Record a rilanciare con un'indiscrezione che, se confermata, aprirebbe scenari impensabili fino a poche giorni fa. Secondo il tabloid inglese non solo il Manchester City sarebbe pronto a pagare i 300 milioni di clausola al Barcellona per Messi, ma i dirigenti della società inglese avrebbero già incontrato l'entourage del giocatore per trovare un accordo su durata del contratto e ingaggio.



Mansour del resto nei giorni scorsi aveva paventato l'ipotesi di portare a conclusione prima della fine del mercato il colpo più costoso di sempre accendo l'entusiasmo e la fantasia dei tifosi. Magari non fino a Messi, ma si che spesso è proprio la realtà a superare la fantasia.