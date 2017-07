Il Manchester City prova a soffiare Mbappé al Real

26 luglio 2017

Mentre i rivali del Barcellona hanno il grattacapo Neymar da risolvere, in casa Real si fa più in salita la strada che porta a Mbappé. Dall'Inghilterra non hanno dubbi e mettono il Manchester City in pole position per il nuovo fenomeno del calcio mondiale. La trattativa tra i due club sarebbe in fase avanzata e gli ottimi rapporti che intercorrono dopo le conclusioni degli affari Bernardo Silva e Mendy fanno pendere la bilancia dalla parte dei Citizens.



Guardiola ha parlato personalmente con il giovane attaccante per convincerlo a trasferirsi a Manchester, mentre i dirigenti erano al lavoro per cercare di convincere il Monaco. Nelle ultime ore l'accelerata che potrebbe essere decisiva, perché il Real avrebbe bisogno di piazzare un altro colpo in uscita (Bale?) prima di chiudere la trattativa con i monegaschi.