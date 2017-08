Il Liverpool chiude al Barça: "Non consideriamo offerte per Coutinho"

11 agosto 2017

Un'altra porta in faccia per il Barcellona. Dopo il comunicato del Borussia Dortmund che ha stoppato la trattativa per Dembélé (ancora irrintracciabile), ecco che il Liverpool mette la parola fine sulla trattativa per Coutinho. Con un comunicato ufficiale i Reds hanno spiegato che non verrà ceduto: "Non verranno prese in considerazione offerte per Coutinho, che rimarrà al Liverpool".