Il Barcellona impara da Neymar: clausole per 3855 milioni!

5 giugno 2018

Dato che sbagliando si impara, sempre che di errore si possa parlare nella gestione del caso Neymar , il Barcellona ha pensato bene di blindare la sua rosa con clausole rescissorie ai limiti della follia . Il che, in altre parole, altro non significa che per strappare un giocatore ai blaugrana le strade sono due ed entrambe poco percorribili: la prima, presentarsi alla cassa dei catalani con in bocca un assegno da capogiro; la seconda, sedersi attorno a un tavolo con Bartomeu e provare a trattare. Provare, appunto. La lista della spesa l'ha pubblicata Marca, con tanto di grafica che pubblichiamo strabuzzando gli occhi. Il motivo è semplice, si va dai 700 milioni necessari a portarsi a casa Messi - lasciando perdere l'eventuale spesa per l'ingaggio - fino ai 125 che servono per assicurarsi Rakitic .

L'ultimo ad aver messo la parola "per sempre" accanto al suo contratto con il Barcellona è stato Umtiti, fresco di clausola da 500 milioni. Prima di lui era toccato, in ordine di ruolo, a Ter Stegen (180 milioni), Sergi Roberto (500), Piqué (500), Jordi Alba (150), Busquets (200), Dembélé (400), Coutinho (400) e Suarez (200). Per un totale di 3.855 milioni. Più di cinque volte i soldi spesi, per dire, per acquistare il Milan.



Insomma, piuttosto che provare a comprare il Barcellona pezzo per pezzo, conviene evidentemente comprare l'intera baracca. E d'altronde, se sbagliando si impara, non ci può certo dire che Bartomeu non abbia preso le dovute precauzioni per evitarsi un'altra fuga eccellente.