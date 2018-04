Ibrahimovic pianifica il futuro: "Succederà qualcosa di grosso"

15 febbraio 2016

Con la Ligue 1 in tasca, Ibra insegue ancora la Champions per l'ennesima volta in carriera. E intanto pianifica il futuro. Il suo contratto col Psg scadrà il 30 giugno e questa estate sarà uno dei pezzi più ambiti del mercato. Sulle sue tracce ci sono molte big d'Europa, ma non solo. "Contratto in scadenza? Qualcosa di grosso succederà. Giorno dopo giorno l'eccitazione sale, vedremo cosa accadrà", ha detto Zlatan al Times of India.