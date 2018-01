Ibra-United, saluti già a gennaio?

10 gennaio 2018

Ibra ha bruciato le tappe per tornare in campo il prima possibile e tra il 18 novembre e il 26 dicembre ha giocato 7 partite, cinque dalla panchina e due da titolare, con un gol (inutile) in Coppa di Lega contro il Bristol City, per un totale di 187 minuti. Poi il ginocchio destro è tornato a far male e il nuovo ko di un mese. Un nuovo stop che ha riportato però le ombre sulle sua carriera. A 36 anni suonati, forse un campionato come la Premier è diventata troppo impegnativa anche un leone che non molla mai come lui.



Ecco che allora si fanno largo le indiscrezioni, come quella di Yahoo Sports, che vedrebbe Ibra in Cina o Usa già a gennaio. Allo United la titolarità di Lukaku non è in discussione, Rashford e Martial sono due valide alternative, e così Zlatan potrebbe sentirsi di troppo e anticipare un addio che a fine anno sembra certo.