Fair Play Finanziario: la Uefa apre un'inchiesta sul Psg

1 settembre 2017

Il mercato spaziale del Paris Saint Germain è finito formalmente nel mirino della Uefa . La Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario per Club ha aperto un'inchiesta nell'ambito del monitoraggio dei club disciplinati dal Fair Play Finanziario (FPF), come il Psg. L'inchiesta dovrà stabilire la conformità del pareggio di bilancio del club dopo gli ultimi trasferimenti faraonici, come Neymar e Mbappé . I controlli dureranno mesi.

Nei prossimi mesi la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario per Club della UEFA si incontrerà regolarmente per valutare attentamente tutta la documentazione relativa a questo caso. La UEFA ritiene il Fair Play Finanziario sia un sistema fondamentale per assicurare la sostenibilità finanziaria del calcio europeo. La UEFA non rilascerà ulteriori commenti su questa vicenda mentre sarà in corso l'inchiesta.