Estero, mercato low cost: solo lo Stoke esagera con Imbula

1 febbraio 2016

Se il mercato di Serie A non ha regalato colpi dell'ultimo minuto, va detto che anche in Europa la tendenza è stata quella del risparmio. Solo lo Stoke City ha piazzato un colpo, bello pesante. La squadra inglese che sta sorprendendo in Premier League ha staccato un assegno da 24,2 milioni di euro per strappare al Porto Giannelli Imbula , il centrocampista a lungo conteso da Inter e Milan la scorsa estate.

L'unica altra notizia frizzante dell'ultimo giorno di mercato è stata quella che si è sviluppata attorno a Radamel Falcao, l'attaccante in prestito al Chelsea dal Monaco, da mesi ormai ai margini del calcio giocato. Falcao è volato a Madrid in cerca di un'offerta dalla Liga. Ma gli interessi di Atletico Madrid e Valencia si sono rivelati delle mere speculazioni: solo voci. Il colombiano non ha trovato offerte. Ora Jorge Mendes e il Chelsea guarderanno ad altri mercati, magari a quello cinese.



In Spagna l'unico movimento di rilievo è stato quello di Cheryshev, che ha lasciato in prestito il Real Madrid, firmando per il Valencia. Trasferimenti per due ex della Serie A. Van Ginkel lascia lo Stoke e va al Psv, mentre Alvaro Pereira torna in Europa e firma col Getafe. Il Siviglia ha annunciato il ritorno di Fazio, mentre la Real Sociedad ha ceduto in prestito Finnbogason all'Augsburg.