Dortmund, Dembelé obiettivo del Barcellona: quasi rissa in allenamento

1 agosto 2017

Il possibile trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg potrebbe provocare un effetto domino devastante sul mercato europeo, con i blaugrana che andrebbero alla caccia di uno o più sostituti del brasiliano. Uno dei nomi caldi, assieme a quello di Coutinho, è senza dubbio quello di Ousmane Dembelé , 20enne francese, autentico fenomeno del Borussia Dortmund. E proprio come Neymar, che la scorsa settimana è venuto alle mani con Semedo durante un allenamento del Barcellona , il giovane esterno d'attacco, che già alla sua prima stagione in Germania ha fatto vedere tutto il potenziale di cui dispone, ha dimostrato grande nervosismo: durante una seduta d'allenamento ha litigato furiosamente con il portiere Burki. Fondamentale l'intervento di Bartra e compagni, che hanno dovuto trattenere con forza Dembelé, intenzionato a passare alle mani con Burki. Dopo attimi di tensione, la situazione si è ricomposta.

Ousmane Dembele going off at #BVB goalkeeper Burki in training pic.twitter.com/KSviNeUsTk

Dembelé, valutato almeno 70 milioni, è davvero uno degli obiettivi del Barcellona. Come scrive il Mundo Deportivo, il profilo calcistico del giocatore sarebbe perfetto per il sistema blaugrana. Veloce, tecnico, imprendibile e imprevedibile, capace di giocare a destra e a sinistra, con un potenziale smisurato e con una sfrontatezza che lo rende capace di pensare a giocate sempre diverse. Poi, dal punto di vista dell'impatto mediatico, non sarebbe il colpo della vita, ma solo perché Dembelé si è appena affacciato nel calcio dei grandi: sono solo due le stagioni giocate nei big. La prima nel 2015-2016 con il Rennes: 29 presenze, 12 gol. Col Dortmund un totale di 49 partite e 10 gol, tra cui quello meraviglioso al Bayern in semifinale di Coppa di Germania. Solo un paio di giorni fa lo stesso Dembelé, che ha già giocato 7 partite con la nazionale francese, aveva detto: "Le voci di mercato su Barcellona e Real Madrid non mi interessano, io sto bene a Dortmund. Voglio vincere tutti i titoli possibili, Champions compresa, con questa maglia".