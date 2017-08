Dembélé, continua il braccio di ferro Barça-Dortmund

17 agosto 2017

Hans-Joachim Watzke , direttore generale del Borussia Dortmund, risponde al ds del Barcellona Pep Segura che, dopo la Supercoppa di Spagna, aveva fatto il punto sul mercato ai microfoni della tv catalana ESport3. "Stiamo discutendo le condizioni per Coutinho e Dembélé . Non hanno ancora firmato, ma siamo vicini". "Il Barça vuole acquistare Dembélé, ma non c'è dubbio che non si siano avvicinati di un millimetro". E il braccio di ferro continua.

Non ci sono ancora schiarite sul futuro di Ousmane Dembélé che continua a far litigare Borussia Dortmund e Barcellona. L'unica cosa chiara è la posizione del giocatore che ha forzato la mano con il club tedesco finendo fuori rosa. Da ormai qualche giorno il francese si allena da solo in attesa che i due club trovino un accordo. Vicino secondo le campane blaugrana, ancora lontano sentendo i tedeschi. E così i due club, che non si sentono da 9 giorni, affidano ai media la loro eterna querelle.



Al di là dei battibecchi tramite stampa, appare chiaro che si tratta solo di una questione di soldi. In casa Borussia Dortmund hanno detto no a una prima offerta ufficiale del Barça di 85 milioni di euro e puntano a superare quota 100. Il Barça, forte dell'accordo con il giocatore, non vorrebbe arrivare a tanto, anche perché impegnato a convincere il Liverpool a lasciare partire Coutinho. Nei prossimi giorni è attesa la parola fine sulla lunga telenovela estiva.