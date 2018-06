Dalla Spagna: patto Allegri-Juve in caso di chiamata del Real Madrid

4 giugno 2018

Un patto tra gentiluomini. Il Real Madrid è a caccia di un allenatore e dalla Spagna insistono con il nome di Massimiliano Allegri. E dietro a questa voce ci sarebbe, secondo As, un patto, appunto, proprio tra Allegri e la Juventus: in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell'allenatore, fermo restando il fatto che il Real dovrebbe poi trattare con la Juve, dal momento che il tecnico è legato alla Juve da un contratto fino al 2020.



Una versione che è opposta a quella riportata da Tuttosport: il quotidiano torinese, infatti, ha dato conto di una telefonata che venerdì Florentino Perez avrebbe fatto proprio ad Allegri. E alla quale il tecnico avrebbe risposto con un cordialissimo no, con la volontà di rispettare l'impegno preso con i bianconeri.



Le voci, insomma, continuano a rincorrersi, anche perché la ricerca di un tecnico da parte dei Blancos non sta dando buoni frutti. Il prescelto era Pochettino, legato però al Tottenham fino al 2023: il presidente del club londinese Levy non ha intenzione di cedere. Impossibile arrivare anche a Klopp, quindi la pista sulla quale provano a battere sia i dirigenti che i media spagnoli è proprio quella che porta ad Allegri.



In tutto questo si fa sempre più spazio l'ipotesi di Guti come allenatore del Real. Secondo molti è la figura corretta per prendere le redini del Real in questo momento: giovane, profondo conoscitore dell'ambiente, in rampa di lancio grazie agli ottimi risultati alla guida delle squadre giovanili. Nel caso, Perez dovrà essere bravo a far passare il messaggio che quella di Guti non sarà una scelta di ripiego ma una chiamata consapevole e voluta, per non bruciarlo già in partenza.