Dalla Spagna insistono: il Barcellona vuole Dybala

29 gennaio 2016

Le continue rassicurazioni di Marotta sul futuro dell'argentino confermano che a Torino non hanno alcuna intenzione di cederlo, ma si sa, di fronte alla proposta indecente, non è facile resistere. Al momento le cifre non sono di quelle da far cadere in tentazione. Si parla di 60 milioni di euro, poca cosa se confrontati ai 32 più bonus investiti dalla Juve. Segno che in Dybala si crede moltissimo per il futuro, convinti di avere tra le mani un potenzile nuovo Messi. La presenza del ds del Barcellona, Robert Fernandez, allo Stadium per assistere alla sfida contro la Roma non è però passata inosservata e di sicuro il dirigente è tornato a casa con indicazioni più che positive anche su Dybala. Insomma, i contatti tra Juve e Barça sono allacciati (da tempo) e se si pensa che la prima alternativa per Luis Enrique sarebbe tale Nolito...