Dalla Francia: "Contatto tra il Psg e Conte"

10 novembre 2017

Il Psg continua a vincere, ma nello spogliatoio pare non regnare il buon umore. Neymar ed Emery non si amano e questo, ormai, non è più un mistero. Tra una voce e l'altra, ecco anche quella sul prossimo allenatore dei parigini. In Francia sono sicuri e parlano già di un contatto tra la dirigenza transalpina e l'entourage di Antonio Conte. Indiscrezione de Le Parisien che riporta, però, la smentita del club: "La ricerca di un nuovo allenatore non è un argomento caldo".



Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Unai Emery sulla panchina del Paris Saint-Germain. Il tecnico spagnolo ha un contratto fino al 30 giugno 2018, con l'opzione di un ulteriore anno qualora la squadra dovesse raggiungere almeno le semifinali di Champions League. Nonostante tale prospettiva,il futuro sembra essere più in bilico che mai. Il sogno sarebbe Antonio Conte che è legato al Chelsea fino al 2019 e ha un ingaggio da quasi 11 milioni di euro a stagione. Certamente, però, non sarà un problema di soldi strapparlo ai Blues vista la potenza economica di Nasser Al-Khelaïfi. Ricordiamo che l'ex allenatore della Juve è anche nel mirino del Milan per sostituire Montella la prossima estate.