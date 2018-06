Dal Portogallo: Ronaldo ha deciso, lascerà il Real Madrid

7 giugno 2018

Si è sentito abbandonato, Ronaldo. Il portoghese si aspettava di essere per così dire coccolato dall'ambiente Real. Dopo un incontro con il suo procuratore Jorge Mendes, Ronaldo ha intuito che la posizione del Real Madrid sarà quella degli ultimi mesi: stallo completo, nessuna mossa verso di lui e nessuna proposta di ritocco dell'ingaggio, che Ronaldo leggerebbe come un premio dovuto e meritato per le sue prestazioni.



Come riporta Marca, è stato proprio l'esito dell'incontro tra Jorge Mendes e José Angel Sanchez, direttore generale del Real Madrid, a provocare il moto di stizza in Ronaldo, deciso così a lasciare Madrid. In questa riunone, infatti, il dg blancos ha comunicato a Mendes che il club non è disposto a soddisfare le richieste di Cristiano Ronaldo, che vuole veder ritoccato il suo ingaggio attuale (21 milioni di euro). Più che un ritocco, un raddoppio: Ronaldo vorrebbe eguagliare Messi (40 milioni all'anno), dal momento che anche Neymar, al Psg, ha uno stipendio da quasi 37 milioni a stagione.



La questione ingaggio, che Ronaldo ha iniziato a far trapelare dallo scorso dicembre, si innesta con almeno altre due faccende. Quella del sogno del Real di arrivare a Neymar, che significherebbe sacrificare appunto Cristiano. E quella dell'addio improvviso di Zidane, che ha segnato non poco l'umore di Ronaldo: negli ultimi anni ha visto partire tanti volti amici (Pepe, Coentrao, James), ora ha deciso che probabilmente il suo tempo a Madrid è finito.



Per quanto riguarda le destinazioni possibile, restano sempre aperte due soluzioni: il Psg e il Manchester United. Anche se Record parla genericamente di Francia, Inghilterra e Italia (!) come campionati nei quali il portoghese potrebbe sbarcare.