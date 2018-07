Dal Belgio: accordo tra il Real Madrid e Hazard

20/07/2018

Ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus , il Real Madrid ha puntato tutto su Hazard , il fuoriclasse belga dei Blues . Dal Belgio sono sicuri: l'intesa è vicinissima con Florentino Perez abilissimo nel battere la concorrenza del Barcellona . Ma non finisce qui: si parla anche di un'intesa tra il Real Madrid e il Chelsea sulla base di 190 milioni di euro . Maurizi Sarri ora rischia di salutare un altro suo campione in rosa.

Lo sostengono Nueuws Blad e HLN, quotidiani solitamente ben informati sulle vicende legate ai propri connazionali. L'intesa totale è tra i Merengues e l'entourage del giocatore belga, che già al termine del Mondiale in Russia aveva fatto intuire di volersi trasferire nella Liga, nella capitale spagnola. Per una nuova esperienza, una nuova avventura. Salutando così il Chelsea e il suo nuovo tecnico Sarri. Tutto sulla base di 190 milioni di euro, come sostiene Le10 Sport.