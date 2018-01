Daily Mail: "Mourinho pronto a dimettersi dal Manchester United"

4 gennaio 2018

José Mourinho è pronto a dare le dimissioni da tecnico del Manchester United . L'indiscrezione clamorosa è riportata dal Daily Mail e si riferisce al termine della stagione, parlando di una crescente preoccupazione all'interno della società per il comportamento dello Special One sempre più polemico nei confronti del club. I continui viaggi "a casa", a Londra, sono un indizio e il divorzio a fine anno sembra essere inevitabile. Sullo sfondo il Psg.

Le continue dichiarazioni al vetriolo, le polemiche nei confronti del club e del mercato dello United oltre al recente attacco a Scholes, una leggenda dei Red Devils sono indizi chiari e inequivocabile dell'insofferenza provata da Mourinho sulla panchina rossa di Manchester. Scomoda sempre di più ogni giorno che passa in un matrimonio mai decollato, come dimostra la residenza in albergo del tecnico portoghese e i continui viaggi nella sua amata Londra che tolgono tempo e spazio alla squadra e alla faccende di campo. Una situazione che - come riporta il tabloid - sta cominciando seriamente a preoccupare la dirigenza dello United. La possibilità di un divorzio anticipato a fine stagione è più forte che mai, "anticipando di dodici mesi la solita crisi del terzo anno".