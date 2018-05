Cristiano Ronaldo, tentazione Psg: sul piatto 45 milioni a stagione

30 maggio 2018

Ora ogni segnale viene amplificato, ogni piccolo indizio diventa una prova. Ma in fondo è stato proprio lui, Cristiano Ronaldo, ad accendere la miccia di quella che sarà il vero tormentone dell'estate: lascia il Real? Va al Psg? Torna allo United? Di sicuro ha fatto rumore l'assenza della sua faccia nelle foto e nei video di presentazione della nuova maglia del Real. Un fatto che è normale per quanto riguarda le foto standard scattate da Adidas, che utilizza da sempre solo i giocatori che hanno appunto Adidas come sponsor personale, mentre Cristiano è un volto Nike. Però poi si scopre che nello store ufficiale, guardacaso, è l'unico in tutta la rosa a non aver posato con la nuova maglietta.



Smarchiamo il giallo-magliette prima di addentrarci nelle voci di mercato che arrivano dalla Francia. Secondo quanto raccolto da As, fonti del Real Madrid hanno confermato che l'attaccante non era presente allo shooting fotografico di Adidas, ma non hanno specificato il motivo. Nelle passate stagioni (2012/2013 e 2015/2016) era apparso nei video-teaser in un paio di occasioni, mentre era sempre comparso nelle foto promozionali. Può essere che prossimamente Adidas esca con foto di Ronaldo con la nuova camiseta blanca, magari per il lancio della terza divisa.