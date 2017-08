Coutinho, niente Barcellona: il Liverpool rifiuta 100 milioni

10 agosto 2017

In Inghilterra, come in Spagna, aveva destato qualche sospetto l'ultima amichevole saltata dall'ex Inter. Si parlava di cessione in vista, di un accordo già trovato e quant'altro. Senza fare i conti però con la volontà più che decisiva di Jurgen Klopp, fermissimo nel non voler cedere il giocatore a nessun costo. Il presuntio "mal di pancia" di mercato in realtà è un problema alla schiena più che reale che potrebbe costringere Coutinho a saltare l'esordio in Premier, ma che non mette in dubbio la permanenza ad Anfield del brasiliano. Per buona pace del Barcellona, invitato dalla società inglese a cambiare obiettivo e a non perdere ulteriore tempo con altre offerte.



Klopp del resto era stato chiaro nei giorni scorsi indicando i Reds come una società senza bisogno di vendere i propri gioielli e nemmeno i 100 milioni di euro messi sul piatto dal Barcellona gli hanno fatto cambiare idea. Coutinho è incedibile e resterà in Premier League. I catalani ora dovranno spostare l'attenzione su Ousmane Dembelé del Borussia Dortmund che, al contrario di Cou, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento facendo sapere anche al club tedesco.