Conte vuole Morata e Vidal al Chelsea

26 gennaio 2017

Sarà una campagna di rafforzamento da Champions League, quella che sta preparando il Chelsea per il ritorno tra le grandi d'Europa. Il Real Madrid è a caccia di un portiere e ha individuato come primo obiettivo il belga Courtois. Antonio Conte è anche disposto a far partire il numero uno del Belgio, ma in cambio vuole Alvaro Morata. Ma non si ferma qui il tecnico pugliese che vuole un altro ex juventino Arturo Vidal.