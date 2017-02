Clamoroso: l'Inter vuole strappare Conte al Chelsea

5 febbraio 2017

Suning vuole fare sul serio e per rilanciare definitivamente l' Inter non si accontenterà solo di fare un mercato estivo degno della tradizione nerazzurra. Per tornare a vincere vuole puntare su un cavallo vincente in panchina: Antonio Conte . La clamorosa indiscrezione arriva da Tuttosport, secondo cui Zhang avrebbe già contattato l'allenatore pugliese, offrendogli un contratto faraonico: ingaggio da 60 milioni di euro per quattro anni.

Certo, non sarà facile convincere Conte a lasciare la Premier League dopo un solo anno, anche se, probabilmente, con il titolo in tasca. L'ex Juve, che non ha mai nascosto di essere un professionista pronto ad allenare anche una storica rivale dei bianconeri, ha iniziato un progetto che contempla la vittoria della Champions League, traguardo, che all'Inter potrebbe dover essere rimandato di un ulteriore altro anno se non dovesse arrivare il terzo posto in questa stagione. Inoltre, il Chelsea farà di tutto per tenersi stretto, a suon di milioni, il tecnico che l'ha rilanciato dopo il fallimento Mourinho.



Questo Suning lo sa bene e ha comunque pronta la contromossa con cui allettare l'ex ct azzurro. Un maxi assegno da 400 milioni di euro da spendere sul mercato e togliersi tutti gli sfizi, che finora aveva solo sognato. Da Verratti a Bernardeschi, passando per Manolas. Insomma, Conte potrebbe finalmente entrare in quel "ristorante da 100 euro" che tanto aveva sognato. Saprà resistere alla tentazione?