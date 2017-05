Chelsea, Conte rompe il silenzio: "Voglio restare al Chelsea"

11 maggio 2017

Inter o ancora Chelsea? Antonio Conte non ha dubbi. E non usa giri di parole per chiarire il concetto, smorzando le voci di mercato sul suo conto. "Finora è stata una stagione molto buona, ma vogliamo che diventi grandiosa - ha spiegato il tecnico dei Blues -. Il mio futuro? Quando arrivi in un nuovo club, speri di restare per molti anni per costruire qualcosa di importante. Il mio desiderio è quello di restare qui".