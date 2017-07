Chelsea: Conte rinnova per due anni

18 luglio 2017

Antonio Conte ha rinnovato con il Chelsea per altre due stagioni. L'annuncio ufficiale è stato dato martedì sera dal club londinese prima della tournée in Asia, dove i campioni d'Inghilterra affronteranno Arsenal, Bayern Monaco e Inter. "Sono molto felice di aver rinnovato - le sue parole - Al primo anno abbiamo lavorato duramente per centrare qualcosa di incredibile di cui sono molto fiero. Ora dovremo lavorare ancora di più per restare al top".