Chelsea: Abramovich chiede i danni a Conte per la cessione di Diego Costa

23/06/2018

In casa Chelsea rischiano seriamente di volare gli stracci tra Abramovich e Conte. Il club londinese ha in mano Maurizio Sarri, ma è tutto bloccato fino a quando non si riesce a trovare un accordo con l'attuale manager, che ha ancora un anno di contratto e diritto a una buonuscita di 9 milioni di sterline in caso di esonero. Euro che il patron russo non vorrebbe sborsare per intero.



Per questo motivo gli avvocati dei londinesi sono al lavoro per capire se sia possibile ridurre la buonuscita aggrappandosi alla cattiva gestione da parte del tecnico salentino della gestione Diego Costa. L'attaccante spagnolo nato in Brasile (tre gol in due partite ai Mondiali in Russia) era stato liquidato un anno fa via sms dall'ex ct dell'Italia ("Non rientri nei miei piani") e da quel momento la frattura era diventata insanabile con il centravanti che aveva deciso di non rientrare a Londra finendo così fuori rosa. A gennaio la punta era poi tornata all'Atletico Madrid per 59 milioni di sterline ma per i Blues il litigio con l'allenatore e la conseguente inattività hanno influito negativamente sulla valutazione.