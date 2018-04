Chelsea, Abramovich avvisa i giocatori: "L'allenatore sarà Conte"

3 marzo 2016

Antonio Conte , dopo gli Europei, diventerà il nuovo allenatore del Chelsea . Gli indizi sono tanti e molteplici, non ultimo quello rivelato dal Corriere dello Sport secondo cui, lo scorso venerdì 26 febbraio, Roman Abramovich avrebbe annunciato la decisione di ingaggiare il tecnico italiano direttamente ai calciatori Blues. Dalle colonne del quotidiano si legge infatti che il patron russo, in visita a Cobram, avrebbe dichiarato: "L'anno prossimo l'allenatore sarà Antonio Conte".

Dunque il ct azzurro ha sbaragliato la concorrenza di Diego Pablo Simeone, altro oggetto del desiderio del magnate russo. Ma il Cholo ha tentennato, legato come è dall'amore per l'Atletico, di cui è idolo e condottiero. Così Abramovich, già certo di salutare Hiddink a fine stagione (ma l'olandese potrebbe restare nello staff dirigenziale), ha voluto stringere i tempi. I contatti tra i dirigenti Blues e l'entourage di Conte ci sono già stati, come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni. Il ct azzurro firmerà un contratto da 6,5 milioni a stagione per tre anni.