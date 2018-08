Cerci riparte dalla Turchia: benvenuto in stile "Padrino"

18/08/2018

Dopo l'ultima stagione sfortunata con la maglia del Verona e la retrocessione in Serie B, Alessio Cerci riparte dalla Turchia. Precisamente dall'Ankaragucu. E il benvenuto del club della Superlig all'italiano è di quelli che mettono i brividi. Sul profilo Twitter della squadra è apparso infatti un video che ritrae il giocatore in stile "Il Padrino". Un "omaggio" che lascia quantomeno perplessi, se non allibiti e che, in un certo senso, conferma purtroppo la parabola discendente di Cerci.