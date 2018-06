Calciomercato, Griezmann rinnova con l'Atletico. Ufficiale l'acquisto di Lemar

19/06/2018

CASO GRIEZMANN - BUFERA IN CASA BARCELLONA, IL VICE-PRESIDENTE CONTRO PIQUÉ

Il no di Griezmann al Barcellona ha provocato un vero e proprio terremoto in casa blaugrana. Il vice-presidente del Barcelona ha criticato pubblicamente Gerard Piqué per aver generato "sorpresa" e "delusione" nel club a causa del suo ruolo nell'annuncio di Antoine Griezmann. Accostato ai catalani, l'attaccante francese ha annunciato giovedì che sarebbe rimasto all'Atletico Madrid in un documentario degno di un reality televisivo prodotto da una società di proprietà di Piqué e trasmesso esclusivamente da un canale a pagamento spagnolo.



"Il presidente Bartomeu ha parlato con Piqué e gli ha detto che il suo intervento ha creato sorpresa e generato delusione all'interno del club e tra molti tifosi", ha spiegato Jordi Mestre durante la presentazione di Eric Abidal come direttore sportivo blaugrana. "Parleremo internamente con Gerard Piqué e Samuel Umtiti quando torneranno dal Mondiale", ha aggiunto.



Mentre Piqué aveva promosso su Twitter la trasmissione di questo documentario con un'emoticon che rappresentava i popcorn, Umtiti aveva ritwittato commentando "Mi mancano i popcorn". Da parte sua, Eric Abidal si è limitato a dire sulla vicenda Griezmann: "Questa è la sua decisione e non voglio entrare in un dibattito, aveva due opzioni: dire di sì o di no" al Barcellona. Non siamo qui per parlare della decisione di un giocatore, siamo qui per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione".



"Al Barça - ha aggiunto Mestre - vogliamo giocatori impegnati e determinati a vincere qui". Rifiutandosi di assumersi la responsabilità delle polemiche, Piqué ha assicurato di aver scoperto giovedì mattina della decisione dell'attaccante, che è stato "indeciso fino all'ultimo momento".