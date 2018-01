Calciomercato estero: Aubameyang a un passo dall'Arsenal, il Chelsea vuole Giroud Tutte le notizie di calciomercato in Europa e non solo: gli affari fatti di giornata

30 gennaio 2018

INTRECCIO ATTACCANTI: AUBAMEYANG-GIROUD-BATSHUAYI Pierre-Emerick Aubameyang si appresta a diventare il rinforzo invernale dell'Arsenal. Il centravanti de Gabon è a già a Londra, nel centro sportivo dei 'Gunners', per essere sottoposto alle rituali visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Wenger. Il centravanti lascia così il Borussia Dortmund, la squadra dove è esploso: in estate era stato inseguito più volte dal Milan che, però, non era riuscito a mettere le mani sul suo cartellino. Aubameyang in Bundesliga ha finora realizzato 13 reti, preceduto nella classifica dei marcatori solo da Lewandowski, con 18 gol.



Se Aubameyang ha già l'accordo con l'Arsenal, sulla base di 60 milioni di sterline, ecco che si apre uno scenario complicato: l'affare si farà solo se si incastreranno i trasferimenti di altri due giocatori. Il Borussia Dortmund ha chiesto il prestito del belga Batshuayi. Ma il Chelsea libererà il belga solo se avrà un centravanti. Sfumato Dzeko, ecco che i Blues hanno chiesto Giroud all'Arsenal, valutato 20 milioni di sterline. Se l'affare dovesse saltare, il Dortmund chiederò direttamente ai Gunners Giroud e Batshuayi rimarrebbe al Chelsea.

MANCHESTER CITY, ALTRA VALANGA DI SOLDI PER UN DIFENSORE: 65 MLN PER LAPORTE Aymeric Laporte è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Lo ha annunciato il club inglese sui suoi canali ufficiali. I Citizens hanno pagato all'Atheltic Bilbao la clausola rescissoria da 65 milioni per il difensore francese. Dopo l'annuncio della società spagnola ora è arrivata anche la comunicazione del City che ha diffuso un video con il giocatore che indossa la nuova maglia col numero 14.



Altro acquisto da record, il secondo difensore più pagato della storia dopo Van Dijk. La scorsa estate il City aveva speso oltre 200 milioni, ma sono le spese per il pacchetto arretrato a fare specie: nel 2016 il City aveva investito 55,6 milioni di euro per Stones, l'anno prima 44,6 per Otamendi, nel 2014 oltre 30 per Mangala. Poi sono arrivati il portiere Ederson per 40 milioni, Mendy dal Monaco per 58 milioni, Walker dal Tottenham per oltre 40 e Danilo dal Real Madrid per 30 milioni. Looking in , @Laporte! pic.twitter.com/sSane5qhlI — Manchester City (@ManCity) 30 gennaio 2018

L'ATHLETIC SI CONSOLA CON MARTINEZ, EX OBIETTIVO DELL'INTER Perso Aymeric Laporte, passato al Manchester City per 65 milioni di euro, l'Athletic Bilbao ha subito trovato il sostituto. Il club basco ha infatti annunciato di aver pagato per intero la clausola rescissoria di 32 milioni di euro per l'acquisto di Inigo Martinez dalla Real Sociedad. Il 26enne difensore centrale basco ha firmato un contratto di cinque anni con una clausola di 80 milioni.

ZUNIGA TORNA IN COLOMBIA Camilo Zuniga lascia l'Europa. Il terzino colombiano era in prestito al Watford dal Napoli. Ora il 32enne fa ritorno in patria: prestito annuale con la possibilità di prolungamento per altri 12 mesi con l'Atletico Nacional, club colombiano nel quale ha giocato fino al 2008.

LEICESTER, CEDUTO MUSA Ahmed Musa torna al Cska Mosca. L'attaccante nigeriano lascia il Leicester in prestito fino al termine della stagione. Era arrivato in Premier nel 2016, dopo la conquista del titolo da parte delle Foxes. 28 presenze totali, solo 4 gol. Ora il ritorno in Russia.

SIVIGLIA, PRESI LAYUN E ROQUE MESA Nuovo rinforzo per Montella: il Siviglia ha comunicato l'acquisto (con tanto di tweet con foto sbagliata, poi corretta) di Miguel Layun, terzino messicano classe '88, ex Cagliari. Arriva dal Porto in prestito con diritto di riscatto.

E' ufficiale il passaggio di Roque Mesa al Siviglia. Il centrocampista spagnolo 28enne arriva dallo Swansea, dove ha trascorso solo sei mesi, con la formula del prestito fino a giugno con opzione d'acquisto.

