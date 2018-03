Calciomercato, Bakambu al Beijing Gouan: sborsati 75 milioni di euro

1 marzo 2018

Altri clamorosi colpi dal mercato cinese. Dopo che Ferreira Carrasco e Gaitan hanno lasciato l'Atletico per trasferirsi al Dalian Yifang, arriva l'ufficialità per il trasferimento di Cedric Bakambu dal Villarreal al Beijing Gouan. Il club cinese non ha specificato la cifra pagata per il 26enne congolese, ma si parla di un affare complessivo da 75 milioni di euro: 41 versati nelle casse degli spagnoli e 34 in tasse al governo cinese.