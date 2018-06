Buffon-Uefa, slittata a oggi la sentenza

1 giugno 2018

Il giorno avrebbe dovuto essere ieri, invece tutto è stato - pare - rimandato a oggi. La sentenza Uefa su Gigi Buffon, in predicato di squalifica per i fatti di Madrid, dovrebbe arrivare entro la giornata. Dovrebbe, appunto, perché in realtà era già in calendario ed è inaspettatamente slittata. Dell'importanza del pronunciamento della Uefa nell'affare Buffon-Psg abbiamo detto e ripetuto. A Parigi aspettano di capire quale sarà la sanzione per l'ex portiere della Juve e decideranno poi insieme a lui se mettere la firma sul biennale a 8 milioni su cui le parti si sono accordate nei giorni scorsi.



La novità è piuttosto un'altra e cioè che, come scrive la Gazzetta, la fumata bianca non potrà arrivare prima dell'8-9 giugno quando sempre la Uefa si pronuncerà in merito al Fair Play Finanziario dei parigini. Il che, tradotto, significa che dentro il ventaglio delle possibili sanzioni si va, in questo caso, dalla multa - probabile e per nulla preoccupante - al blocco del mercato. Opzione, quest'ultima, che costringerebbe i campioni di Francia a rinunciare a Buffon.