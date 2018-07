Buffon-Psg: oggi viste e lunedì la presentazione. Sarà uno show: Tour Eiffel illuminata

06/07/2018

Mentre la Juve attende Cristiano Ronaldo, lunedì sarà il giorno di Gigi Buffon al Psg. Tutto pronto per l'annuncio e una presentazione in grande stile: sarà un'accoglienza "galattica" al Parco dei Principi, come fu per Neymar nella passata stagione. Anche la città darà il proprio tributo al portiere, con la Tour Eiffel pronta a illuminarsi con i colori del club parigino.