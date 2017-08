Borussia Dortmund, Dembélé non si presenta agli allenamenti

10 agosto 2017

Se non sono i titoli di coda, poco ci manca. Ousmane Dembélé ha deciso di fare di testa sua e non si è presentato agli allenamenti con il Borussia Dortmund. Il club tedesco aveva dispensato dal media-day che si era tenuto mercoledì soltanto Emre Mor, in trattativa per trasferirsi all'Inter. C'era, invece, Dembélé, che ha posato coi compagni anche per la foto di gruppo della stagione. Tutto da rifare, però. Perché il francese classe '97 ha effettuato uno strappo che difficilmente sarà ricomponibile. Più che stizza, Peter Bosz, tecnico dei gialloneri, si è mostrato preoccupato in conferenza stampa: "Non riusciamo a contattarlo, non sappiamo dove sia. Non si è presentato agli allenamenti e non sappiamo dove sia".