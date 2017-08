Borussia Dortmund, Dembélé non si presenta agli allenamenti. "Rifiutata l'offerta del Barcellona"

10 agosto 2017

Se non sono i titoli di coda, poco ci manca. Ousmane Dembélé ha deciso di fare di testa sua e non si è presentato agli allenamenti con il Borussia Dortmund. Il club tedesco aveva dispensato dal media-day che si era tenuto mercoledì soltanto Emre Mor, in trattativa per trasferirsi all'Inter. C'era, invece, Dembélé, che ha posato coi compagni anche per la foto di gruppo della stagione. Tutto da rifare, però. Perché il francese classe '97 ha effettuato uno strappo che difficilmente sarà ricomponibile. Più che stizza, Peter Bosz, tecnico dei gialloneri, ha mostrato preoccupazione in conferenza stampa: "Non riusciamo a contattarlo, non sappiamo dove sia. Non si è presentato agli allenamenti e non sappiamo dove sia. Ieri non ci sono stati segnali del fatto che non si sarebbe presentato oggi, speriamo non sia successo niente di terribile".



A PARIGI PRIMA DI VOLARE A BARCELLONA

L'Equipe ammorbidisce i toni della questione, spiegando che il giocatore, già in giornata, potrebbe volare a Barcellona. Come riporta un giornalista del Guardian, Dembélé sarebbe a Parigi, in attesa di avere il permesso di volare in Catalogna per finalizzare il suo trasferimento al Barcellona.



COMUNICATO DEL BORUSSIA DORTMUND: "NON C'È ACCORDO COL BARCELLONA"

Ma l'ottimismo in casa catalana è stato presto smorzato da un comunicato senza appello del Borussia Dortmund: "Non è stato raggiunto alcun accordo col Barcellona per Ousmane Dembélé. L'affare difficilmente si concretizzerà. Abbiamo ricevuto un'offerta che non combacia con le straordinarie qualità calcistiche del calciatore e con il valore che il club gli attribuisce".



IL COMUNICATO INTEGRALE



"Il Borussia Dortmund ha avuto dei colloqui con il Barcellona riguardo il possibile trasferimento di Ousmane Dembélé. Durante questo incontro i dirigenti del Barcellona hanno formulato un'offerta che non corrisponde con le straordinarie doti calcistiche del calciatore né con il valore di mercato del giocatore anche alla luce della situazione economica del mercato europeo. Il Borussia Dortmund ha perciò rifiutato l'offerta. Siccome non è stata presentata alcuna nuova offerta dal Barcellona, non è previsto alcun trasferimento del giocatore e verosimilmente non ci sarà".

Come conseguenza della mancata presenza agli allenamenti, il Borussia Dortmund ha sospeso almeno fino a domenica Dembélé. Ad annunciarlo il ds Zorc: "La sua assenza è stata ingiustificata. Lo ha fatto consapevolmente e ovviamente va sanzionato. In accordo con l'allenatore il giocatore sarà messo fuori squadra almeno fino al termine dell'impegno di coppa di sabato".