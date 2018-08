Bordeaux-Henry, salta l'accordo: in pole ora c'è Ranieri

28/08/2018

Dopo una lunga trattativa, il matrimonio fra Thierry Henry - reduce dall'esperienza come secondo di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio, ai recenti Mondiali in Russia - e il Bordeaux non si è dunque consumato. L'ex stella dell'Arsenal era vicinissimo all'intesa con i francesi in seguito all'esonero di Poyet, ma alla fine le parti non sono arrivate alla firma per il mancato accordo sull'ingaggio.



Ora per il Bordeaux spunta il nome di Claudio Ranieri, rilanciato da diversi media transalpini e anche dal Sun. Il tecnico italiano, reduce dal nono posto in Ligue 1 con il Nantes nella passata stagione e al momento senza panchina, è pronto per rimettersi in gioco.