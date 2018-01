Bomba dalla Spagna: Real, Cristiano Ronaldo più soldi per Neymar

14 gennaio 2018

Dalla Spagna rimbalza il clamoroso piano di mercato del Real Madrid per la prossima estate. Secondo l'emittente radiofonica 'Cadena Ser', il presidente dei merengues Florentino Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia Cristiano Ronaldo più soldi per strappare al Psg il brasiliano Neymar, che ormai è diventato un suo chiodo fisso. Il club blanco, dopo il Mondiale in Russia, "farà tutto il possibile per far firmare Neymar".