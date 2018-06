Bielsa riparte dalla Championship: è il nuovo allenatore del Leeds

15/06/2018

Poi ha proseguito: "E' sempre stata una mia ambizione lavorare in Inghilterra, ma ho sempre pensato fosse importante aspettare il progetto giusto". L'annuncio dell'ingaggio di Bielsa è stato accompagnato dal club con una fumata bianca, rilasciata nel cielo di Leeds, come avviene in Vaticano per comunicare al mondo esterno l'avvenuta elezione del nuovo Papa.