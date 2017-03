Barcellona: Verratti o Coutinho per rinforzare il centrocampo

19 marzo 2017

Rinforzare il centrocampo con un giocatore di primo livello che assicuri qualità e rendimento costante per tutta la stagione. E' questo l'obiettivo principale per il mercato estivo del Barcellona, che non vuole badare a spese. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' i due nomi in cima alla lista della dirigenza blaugrana sono Marco Verratti del Psg, nel mirino in Italia di Juve e Inter, e Philippe Coutinho del Liverpool.