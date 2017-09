Barcellona, ultime ore per Coutinho. Drinkwater al Chelsea, Mahrez no Il mercato spagnolo chiude a mezzanotte. City furioso con l'Arsenal per Sanchez

1 settembre 2017

BARCELLONA: ÖZIL IL PIANO B Se il Liverpool continuerà a dire no per la cessione di Philippe Coutinho, il Barcellona non vuole farsi cogliere impreparato ed ha pronto il piano B. Secondo 'El Partidazo de COPE', i blaugrana hanno chiesto informazioni all'Arsenal per Mesut Özil, ex Real Madrid in scadenza nel 2018. I Gunners per il trequartista tedesco chiedono 60 milioni di euro.

BARCELLONA: ASSALTO FINALE PER COUTINHO Il mercato spagnolo è ancora aperto, fino alla mezzanotte. Il Barcellona ha quindi una giornata intera per provare finalmente ad acquistare Coutinho dal Liverpool. Affare da 150 milioni, che non si è ancora concretizzato. Il brasiliano intanto è sceso in campo con il Brasile, andando in gol contro l'Ecuadord: una rete bagnata dalle lacrime di commozione durante l'esultanza. Un segnale? Resta aperta una pista secondaria, quella legata a Mahrez. Non è andato al Chelsea, è ancora sul mercato. Ma il Leicester ha già ceduto Drinkwater proprio ai Blues, difficile si privi anche dell'algerino.

DRINKWATER AL CHELSEA, MAHREZ NO Non solo Zappacosta. Nelle ultime ore di mercato il Chelsea ha messo a segno un altro acquisto: è quello di Danny Drinkwater. Il centrocampista inglese arriva dal Leicester per 35 milioni di sterline e ha firmato un contratto di cinque anni. "È servito un lungo viaggio per arrivare qui", ha spiegato Drinkwater, riferendosi alla lunghezza della trattativa. "Sono davvero felice e non vedo l'ora di aiutare il club a vincere altri trofei".



Dopo una giornata da libro giallo, invece, non è arrivato al Chelsea Mahrez. L'algerino aveva lasciato il ritiro della sua nazionale proprio per finalizzare il suo trasferimento. Da quel momento si è volatilizzato: non si sono avute notizie in giornata e alla fine il mercato inglese si è chiuso senza che si accasasse in una squadra di Premier. Resta al Leicester, a meno di un assalto dell'ultimo minuto del Barcellona.



CITY FURIOSO CON L'ARSENAL PER SANCHEZ Doveva essere un finale di mercato scoppiettante, ma alla fine molti colpi sono rimasti in canna. L'Arsenal non è riuscito a chiudere con il Monaco per Lemar: trattativa imbastita troppo tardi, sulla base di 100 milioni. Mentre il forte francese andava in gol (doppietta) contro l'Olanda, i Gunners non sono riusciti ad acquistarlo. E il suo mancato arrivo, come un domino, ha bloccato la partenza di Alexis Sanchez, promesso sposo del City di Guardiola. Un mancato arrivo che ha fatto infuriare il Manchester City, con le prime pagine dei tabloid che hanno letteralmente massacrato il club allenato da Wenger. Sanchez, che va in scadenza di contratto nel 2018, poteva essere ceduto per una cifra astronomica, 60 milioni di sterline, considerando che si potrà svincolare gratis a giugno. Un harakiri clamoroso di Wenger & C., che avevano anche già ceduto Oxlade-Chamberlain ad una diretta rivale come il Liverpool.



ADRIEN SILVA-LEICESTER, È GIALLO Pazzo ultimo giorno di mercato in Inghilterra, con il Leicester che ha ceduto Drinkwater ma non Mahrez (che potrebbe comunque partire). Le Foxes si sono accordate con lo Sporting Lisbona per l'acquisto di Adrien Silva per 30 milioni di euro. Nessuna comunicazione ufficiale, però: probabile che le questioni burocratiche non siano state risolte per tempo. Si attende un riscontro dalla Fifa: la federazione è stata chiamata in causa per dare un parere sulla bontà dell'operazione.

