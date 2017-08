Barcellona, spunta l'alternativa Di Maria

12 agosto 2017

Con il Liverpool che ha blindato Coutinho e il Dortmund che non mollerà facilmente il desaparecido Dembélé, il Barcellona sta cercando una soluzione per sostitiuire Neymar. E ha fretta di farlo. Tanto che dalla Spagna rimbalza la notizia di un interessamento, serio, dei blaugrana per Angel Di Maria . Messi avrebbe approvato, ma i rapporti tesi tra Barça e Psg dopo l'affare "O' Ney", rendono la trattativa perlomeno complicata.

La speranza del Barcellona è quella che i francesi, decisi a sborsare un'altra cifra folle per assicurarsi anche Mbappé, debbano per forza cedere qualche pezzo grosso. Come Di Maria appunto, per il quale servirebbero circa 60 milioni di euro. Da qui a sedersi attorno a un tavolo, comunque, ce ne passa e non sarà facile. A stuzzicare l'appetito dei tifosi catalani è anche la possibilità di far vesitre la maglia blaugrana a un ex del Real Madrid come il "Fideo", ai Blancos dal 2010 al 2014. Basterà per cancellare l'affronto di Neymar?