Barcellona, preso Paulinho dal Guangzhou per 40 milioni

14 agosto 2017

Inizia la ricostruzione post-Neymar in casa Barcellona . Il club blaugrana ha annunciato l'acquisto per 40 milioni di euro di Paulinho Bezerra, per tutti semplicemente Paulinho: il 29enne centrocampista brasiliano, con un passato nel Tottenham, arriva dal Guangzhou Evergrande, da dove giocava dal 2015. Fissata a 120 milioni la clausola di rescissione . Giovedì le visite mediche e la presentazione ufficiale.

Come spiega il Barcellona, sarà giovedì il giorno di Paulinho in maglia blaugrana: il brasiliano sosterrà le visite mediche, poi firmerà il contratto e verrà presentato alla stampa. Obiettivo di mercato dall'inizio dell'estate, su espressa richiesta di Valverde, Paulinho torna in Europa per dare una mano al centrocampo blaugrana dove André Gomes non ha convinto.



41 presenze e 9 gol con la maglia del Brasile, Paulinho era balzato all'onore delle cronache di mercato nel 2013 quando, dopo tre ottime stagioni al Corinthias, l'Inter aveva provato ad acquistarlo. Finì invece al Tottenham per circa 20 milioni: una stagione e mezza e poi via, verso la Cina, al Guangzhou, che lo pagò 14 milioni: due campionati cinesi vinti, due Supercoppe ma soprattutto la Champions asiatica. Ora il trasferimento super al Barcellona.