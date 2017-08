Barcellona, Neymar "finanzia" tre colpi: in arrivo Iñigo Martinez, Coutinho e Dembélé

5 agosto 2017

Se lo stanno chiedendo tutti: cosa farà il Barcellona con i 220 milioni incassati dalla cessione di Neymar ? Secondo la stampa spagnola, i blaugrana sarebbero pronti a piazzare tre colpi. In arrivo per mister Valverde, infatti, ci sarebbero Iñigo Martinez, Coutinho e Dembélé . Per il difensore della Real Sociedad serve pagare la clausola da 32 milioni. L'attaccante del Dortmund strizza l'occhio: "A tutti piacerebbe giocare in un club così".

Secondo Sport, il Barcellona avrebbe il sì di tutti e tre questi giocatori: resterebbero da convincere i rispettivi club, anche se questa non pare una missione impossibile. Iñigo Martinez era seguito anche da Inter e Juventus ma i catalani sarebbero più avanti per l'acquisto del difensore della Real Sociedad il cui direttore sportivo ha ammesso contatti con il Barça. Per regalare lo spagnolo 26enne a Valverde, i blaugrana devono pagare la clausola rescissoria da 32 milioni. Cosa che intendono fare, anche per superare l'empasse espressa a parole dal ds Loren che ha definito "incedibile" il giocatore.



Per quanto riguarda Dembélé, sono da registrare le parole del diretto interessato: "Ho letto sui giornali dell'interesse del Barcellona, a tutti i giocatori piacerebbe andare in un club così" ha detto l'attaccante del Dortmund specificando anche che "è un piacere vedere il proprio nome accostato al Barça".



Coutinho è da diverse settimane indicato come l'erede di Neymar anche perché c'è già un accordo di massima con il Liverpool (quello col giocatore esiste da tempo) per circa 80 milioni di euro. Tre al prezzo di uno, dunque, sembra essere il motto che spinge le manovre catalane in queste ore: uscito Neymar per una cifra astronomica, è logico aspettarsi che il bottino venga reinvestito in maniera oculata rinforzando più settori del campo. E il Barcellona lavora proprio a questo.