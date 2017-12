Barcellona, Coutinho già a gennaio? Real Madrid: i tifosi sognano Kane, Hazard si propone

29 dicembre 2017

Il mercato invernale si annuncia particolarmente attivo in Spagna. Due gli obiettivi per il Barcellona: Coutinho , che potrebbe arrivare già a gennaio e Griezmann , più probabile per l'estate. I tifosi del Real Madrid invece sognano, secondo un sondaggio di Marca, Harry Kane. Hazard però ha rifiutato il prolungamento di contratto col Chelsea e aspetta una chiamata proprio dai Blancos. A confermarlo è il padre.

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Le Soir, papà Thierry Hazard è stato chiaro: "Eden ha rifiutato la proposta del Chelsea per vedere se si concretizzerà l'interesse del Real Madrid". Il contratto dell'attaccante belga rimane quindi fino al 2020. Intanto i tifosi blancos votano i loro rinforzi preferiti: Harry Kane è il più desiderato, seguito da Neymar e Mbappe'. Il Barcellona invece pensa a Coutinho come rinforzo immediato, mentre in estate potrebbe arrivare l'altro obiettivo blaugrana: Antoine Griezmann. Sul fronte uscite invece partirà Mascherano con destinazione Cina, ma potrebbero andar via anche Arda Turan e Aleix Vidal, cercato da Inter, Milan e Roma.