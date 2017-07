Barcellona, Bartomeu: "Neymar vuole andarsene? Paghino la clausola"

29 luglio 2017

In Francia, come detto, danno l'affare per fatto. E allora Bartomeu, sfiancato e stizzito, spiega a Espn e BeinSports a che punto è la situazione: "Non abbiamo parlato con il Psg. Quando torneremo dalla tournée ci siederemo al tavolo con Neymar e parleremo. Nel caso, i soldi che andremmo ad incassare serviranno a rinforzare la squadra". Praticamente un'ammissione del fatto che il Psg è davvero intenzionato a versare i 222 milioni della clausola. Nonostante questo, Bartomeu ripete: "Noi vogliamo che Neymar rimanga, ma appunto esistono le clausole. La devono pagare fino all'ultimo centesimo se lo vogliono". In caso di partenza del brasiliano secondo la stampa catalana il Barcellona si fionderebbe su Coutinho.



Neymar, nel frattempo, dopo aver abbandonato l'allenamento per la rissa con Semedo, ha presenziato nella serata americana a un evento di presentazione delle proprie nuove scarpe. UN bagno di folla tra i tifosi, foto e selfie ma nemmeno una parola, ovviamente sul proprio futuro. E intanto, alle porte, c'è il primo Clasico stagionale: per la ICC si gioca Real Madrid Barcellona, in diretta su Premium Sport HD alle ore 02.05 di domenica 30 luglio (notte tra sabato 29 luglio e domenica 30 luglio).



INIESTA E SUAREZ: "DICA COSA VUOLE FARE"

E proprio nella conferenza pre-match Iniesta e Suarez hanno esortato Neymar a uscire allo scoperto. A parlare, chiaro, per il bene di tutti. Il centrocampista spagnolo si è espresso così: "Tra di noi non stiamo parlando molto di questa cosa, ma c'è solo un modo affinché tutte queste voci finiscano: Neymar deve parlare. Ho sempre detto che è uno dei giocatori migliori al mondo, spero che rimanga al Barcellona per moltissimi anni. Sarebbe una grande notizia, per il club e per lui. Voglio che rimanga".



Stesso ritornello cantato da Luis Suarez: "Più presto verrà chiarita questa storia, meglio sarà per tutti. Lui spiegherà tutte le sue ragioni e noi lo supporteremo, qualunque decisione prenderà. Ma quello che noi vogliamo è che resti con noi".