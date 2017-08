Barcellona, arrivederci Dybala: in arrivo Coutinho e Dembélé

7 agosto 2017

Lo shock per l'addio di Neymar non si cancellerà facilmente, ma al Barcellona non si sono fatti cogliere di sorpresa. O almeno hanno subito rimediato al tradimento di "O Ney". Tanto che già questa settimana potrebbero annuciare il nome del sostituto del brasiliano attratto dai milioni del Psg. Anzi, i nomi. Perché se per Philippe Coutinho è ormai solo questione di ore, i blaugrana hanno puntato decisi in direzione Germania per Ousmane Dembélé .

Ma andiamo con ordine. Il Barça ha da tempo l'accordo con Coutinho e finalmente sarebbe stato trovato anche quello con il Liverpool. I Reds hanno dato il via libera alla cessione del talento ex Inter e a metà di questa settimana dovrebbe esserci l'accordo anche con gli inglesi per un'operazione che rischia di arrivare a 150 milioni di euro con i bonus. Ancora lontana, invece, la parola fine nella trattativa per Dembélé. Per ora è stata presentata la prima offerta ufficiale al Borussia Dortmund. I 70 milioni di euro più bonus messi sul piatto, però al momento non bastano e bisognerà aggiungerne almeno una decina per convincere i tedeschi a dire sì. Anche perché tutti sanno che in Catalogna hanno 222 milioni, quelli della cessione di Neymnar, da reinvestire... Sta di fatto che dai radar del Barça è sparito Dybala. Una bella notizia per i tifosi della Juve, che già temevano di dover fare i conti con un'altra partenza illustre. Se ne riparlerà la prossima estate.