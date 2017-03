Barcellona, anche Allegri per la panchina di Luis Enrique

2 marzo 2017

L' addio di Luis Enrique al Barcellona potrebbe dare il via al valzer estivo della panchine. In attesa di capire se l'annucio dell'allenatore blaugrana scatenerà un effetto domino, in Catalogna si pensa già al sostituto dell'ex romanista. E nella lunga lista dei papabili non poteva mancare il nome di Massimiliano Allegri . Sul livornese si vocifera che possa lasciare la Juve a fine stagione, anche se la destinazione più probabile pare essere l'Arsenal.

Secondo Mundo Deportivo, il primo ad anticipare la notizia shock della decisione presa da Luis Enrique, Allegri viene apprezzato "per il suo stile e la gestione della rosa. Finora ha risposto con freddezza alle domande su un possibile futuro al Barcellona, ma viene data quasi per certa una sua separazione dai bianconeri. Dal suo arrivo alla Vecchia Signora nel 2014 ha vinto cinque titoli nazionali e raggiunto la finale di Champions League a Berlino, perdendo contro il Barcellona". Oltretutto, ad Allegri viene riconosciuta la capacità di puntare più sull'aspetto tecnico che agonistico delle sue squadre, cosa che al Camp Nou apprezzano non poco.



Di sicuro, la concorrenza è tanta e di livello. Oltre ad Allegri, il Barça starebbe valutando allenatori del calibro di Sampaoli, Valverde, Koeman, Blanc e Klopp. Il suo nome, però, non pare troppo gradito ai tifosi blaugrana, visto che nel sondaggio dello stesso MD, il mister bianconero è quello che ha raccolto il minor numero di preferenze tra i concorrenti sopracitati, guidati da Sampaoli con oltre il 50% delle preferenze. Un buon segno soprattutto per la Juve...