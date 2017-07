Barcellona, Piqué: "Neymar resta? Nulla di ufficiale"

26 luglio 2017

Se il Psg tace, il Barcellona parla. Gerard Piqué riapre la porta a Neymar, in direzione Psg . Più che altro smentisce se stesso. Era stato il difensore blaugrana a mettere una sorta di freno alla possibile partenza del brasiliano verso Parigi con quella foto sui social con la didascalia "Se queda", "resta". In conferenza stampa, però, Piqué spiega: " Quella foto non rappresenta niente di ufficiale, ma solo la mia speranza ".

Mai banale, Piqué analizza tutta la situazione: "L'ho postata dopo aver incontrato Neymar, interpretando il sentimento e le cose che ci eravamo detti. Dopo la pubblicazione della foto, lo staff e chi stava attorno a Neymar era felice". Piqué lancia anche una frecciata al Psg, dando un consiglio a Neymar: "È normale che Neymar prenda in considerazione la cosa, ma non credo che ci siano in ballo questioni economiche e sportive. Ha solo 25 anni, io gli consiglierei di non andare in un campionato come quello francese. Il Psg vive tutta la stagione giocandosi una sola carta, quella della Champions League. Neymar potrebbe volere un ruolo da protagonista, che qui condivide invece con Messi. Se fosse così, lo capirei".



A fare eco a Piqué un altro senatore del Barcellona, Mascherano: "È una decisione personale che deve prendere Neymar. Il nostro desiderio è che rimanga".