Barça, Piqué chiama Pogba: "Saremmo felici di averlo con noi"

27/08/2018

Difficile che Pogba possa lasciare in questa finestra di mercato Manchester, poiché il mercato inglese in entrata è chiuso, le possibilità si alzano a gennaio e ancor di più la prossima estate. Certo, con il francese a centrocampo le chance di vincere la Champions aumenterebbero senza dubbio.



In Catalogna, dopo il dominio in Europa del Real Madrid, la coppa dalle grandi orecchie sta diventando un'ossessione. Piqué invita a mantenere la calma e bolla come "un suicio" l'idea di concentrarsi esclusivamente sulla Champions League. "È il titolo più importante perché i migliori giocatori la giocano. In poche gare ci si gioca tutto ma è pericoloso puntare solo a quello. Sarebbe un suicidio basare tutto sulla Champions League perché il nostro modo di giocare deve essere regolare e la Liga è la competizione sulla quale devi concentrarti - ha messo in guardia il centrale catalano -. E' un termometro che ci dirà se siamo bravi o no, non abbiamo mai vinto la Champions League senza vincere il campionato, concentriamoci sul campionato per vedere dove arriveremo dopo. Non ci manca nulla per vincerla, quello che succede è che in una competizione con tante partite siamo molto forti, mentre negli scontri a eliminazione diretta ci sono squadre che possono fare bene con un piano di difesa o contropiede. Lì, quando siamo molto superiori, passiamo, ma quando affrontiamo squadre del nostro stesso livello soffriamo".