Balotelli, pace con il Nizza: ha deciso di restare

20/08/2018

Sarà SuperMario3 al Nizza. Balotelli ha fatto pace con il club e ha deciso di restare in rossonero per il terzo anno consecutivo. La decisione dell'attaccante italiano è arrivata dopo un'estate un po' complicata dove si è messo sul mercato non presentandosi alla prima settimana di ritiro del club. Tanti i contatti (Parma e Sassuolo), ma nessuna vera offerta se non quella del Marsiglia che poi ha deciso di cambiare obiettivi. Il tecnico Viera ha fatto da intermediario e l'ha convinto a restare in Costa Azzurra: tutto chiarito con i vertici del club e avanti insieme. Una decisione anche in ottica Nazionale appena riconquistata.